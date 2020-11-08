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Ahmetli’nin çevre dostu tesisine muhtarlar hayran kaldı

MANİSA HABERLERİ  | 08.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarını ilçede hizmet veren atıksu arıtma tesisi hakkında bilgilendirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarını ilçede hizmet veren atıksu arıtma tesisi hakkında bilgilendirdi. Çevre dostu tesise hayran kalan mahalle muhtarları tesisin başarılı bir şekilde işletilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisinde ilçeye bağlı Kurtuluş, Zafer, Ulu Cami, Barbaros, Güldede ve Gökkaya Mahallesi muhtarlarını ağırladı. Çevik, atık suyun tesise girmesinden Gediz Nehri’ne iletilmesine kadar olan tüm aşamaları muhtarlarla paylaştı. Gediz’in temizlenmesi noktasında tesisin çalışma planını öğrenen muhtarlar, memnuniyetlerini dile getirerek, bunun gibi bilgilendirici programların kendileri açısından önem teşkil ettiğini belirtti. Muhtarlar tesise giren su ile çıkan su arasında büyük fark olduğunu söyleyerek tesise hayran kaldılar. Muhtarlar, MASKİ Genel Müdürlüğüne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için idarenin kurulduğu günden bu yana büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, “Mahalle muhtarlarımızın çalışmalarımızı yerinde görmesi büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde hemşerilerimiz için gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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