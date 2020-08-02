Ahşap evden yükselen alevler paniğe neden oldu

Denizli’de ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin o esnada tarla işiyle uğraşıyor olmaları olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. Namık Kabakçı’ya (58) ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, yükselen duman ve alevleri fark etmesiyle ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ahşap evden yükselen alevler kontrol altına alındı. Kabakçı ve annesinin yalnız yaşadığı evde anne ve oğlunun tarlada çalışıyor olmaları ise can kaybının önüne geçti. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

