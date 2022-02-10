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  4. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! İsmini değiştirdi, sakallı ve sarıklı imajıyla itiraf etti: 'Hepsi kurguydu'

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! İsmini değiştirdi, sakallı ve sarıklı imajıyla itiraf etti: 'Hepsi kurguydu'

10.02.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Arkan son haliyle şoke etti. Meriç Erkan maneviyata yöneldi, sakal bıraktı, sarık taktı. Bununla da yetinmeyen Erkan adını 'Mahmut Erkan' olarak değiştirdi. Meriç Erkan katıldığı Esra Erol programını da unutmadı. Meriç Erkan kimdir?

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! İsmini değiştirdi, sakallı ve sarıklı imajıyla itiraf etti: 'Hepsi kurguydu'

Esra Erol'un izdivaç programına katılan, bir dönem danslarıyla gündem olan Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan maneviyata yöneldi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Meriç Erkan maneviyata yöneldikten sonra giyim tarzını, imajını değiştirdi, yetmedi adını da 'Mahmut' olarak değiştirdi. "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyete daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" dedi.

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ESRA EROL'UN PROGRAMINI UNUTMADI

Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.
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"İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim" diyen ünlü isim Esra Erol'a katıldığı programı anlatarak "Hepsi kurguydu" dedi.

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Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Baktı ki para buralarda daha çok ve daha kolay
Maşallah Allah daim etsin inşallah
helal olsun valla doğru yolu bulmak tövbe istiğfar etmek çok güzel bir şey

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