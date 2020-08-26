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AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 26.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Malazgirt Zaferi’nin 949.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümünde Muş’un Malazgirt ilçesinde pandemi tedbirlerine göre düzenlenen etkinliğe katıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde geleneksel hale getirilen 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Ahlat ve Malazgirt’te, korona virüs pandemisi nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı kurallarına uyularak önceki yıllara göre az sayıda katılımcının yer aldığı etkinliklerle kutlandı. Sultan Alparslan ve Malazgirt Meydan Muharebesi şehitlerinin anıldığı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret ederek kutlamalara katıldı.
Malazgirt’te yüksek ideallerin İstiklal Mücadelesi’nde de rehber olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bütün bereketiyle bizlere kucak açan Anadolu topraklarının değerinin bilincinde olan milletimiz, köklü ve zengin bir kültüre sahip ülkemizi ebediyete kadar yaşatarak, bayrağına, istiklaline, vatanına sahip çıkmaktadır” dedi.
Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bölge üniversitelerinin rektörleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

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