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SON DAKİKA: Derbinin faturası ağır oldu! Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic PFDK'ya sevk edildi

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sevklerini açıkladı.

SON DAKİKA: Derbinin faturası ağır oldu! Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic PFDK'ya sevk edildi
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sevklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu, Dusan Vlahovic'in yanı sıra iki kulüp de PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncave "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSAN VLAHOVIC'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Derbi son dakika Dusan Vlahovic
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