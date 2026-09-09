MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

‘Mağdurum da mağdurum’ sözleriyle hafızalara kazınan Yahşi Cazibe dizisinin Simge’si Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden ekrana döndü. TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’de rol alan Katipoğlu'nu görenler resmen tanıyamadı.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Hande Katipoğlu, 2010-2012 yılları arasında ekrana getirilen Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Azerbaycanlı Cazibe ile Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı Yahşi Cazibe dizisinde Simge karakterine hayat vermişti.

Kemal'in uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Simge olarak ekranlardan boy gösteren Hande Katipoğlu, bu karakterle hafızalarda yer edindi.

Yahşi Cazibe nin Simge si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı 1

Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe dizisinin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi projelerde boy gösterdi.

Yahşi Cazibe nin Simge si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik'in yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara döndü.

SON HALİ GÜNDEMDE
Sarı saçları ile hafızalara kazınan oyuncu, Evlilik Güzeldir için kısa kahverengi saçları ve sade görünümüyle kamera karşısına geçti. Oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.

Yahşi Cazibe nin Simge si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı 3

Hande Katipoğlu'na sosyal medyada; 'Resmen başkası olmuş', 'Asla tanıyamadım', 'Gerçek mi bu ama konuşması hala aynı', 'Ne kadar da değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Yahşi Cazibe nin Simge si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı 4

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! 'İlaç gibi geldi''Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! 'İlaç gibi geldi''
"Sisi" tutuklandı! Güllü soruşturmasında adı geçiyordu"Sisi" tutuklandı! Güllü soruşturmasında adı geçiyordu

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu dizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Diş tedavisi hayatını kararttı: Aile 10 aydır çare arıyor

Diş tedavisi hayatını kararttı: Aile 10 aydır çare arıyor

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.