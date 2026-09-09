Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Hande Katipoğlu, 2010-2012 yılları arasında ekrana getirilen Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Azerbaycanlı Cazibe ile Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı Yahşi Cazibe dizisinde Simge karakterine hayat vermişti.

Kemal'in uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Simge olarak ekranlardan boy gösteren Hande Katipoğlu, bu karakterle hafızalarda yer edindi.

Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe dizisinin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi projelerde boy gösterdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik'in yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara döndü.

SON HALİ GÜNDEMDE

Sarı saçları ile hafızalara kazınan oyuncu, Evlilik Güzeldir için kısa kahverengi saçları ve sade görünümüyle kamera karşısına geçti. Oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.

Hande Katipoğlu'na sosyal medyada; 'Resmen başkası olmuş', 'Asla tanıyamadım', 'Gerçek mi bu ama konuşması hala aynı', 'Ne kadar da değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.