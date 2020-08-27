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AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 27.08.2020 09:04 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 949’uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde Koronavirüs Pandemisi kurallarına göre gerçekleşen etkinliğe katıldı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde geleneksel hale getirilen 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Ahlat ve Malazgirt’te, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı kurallarına uyularak önceki yıllara göre az sayıda katılımcının yer aldığı etkinliklerle kutlandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 949’uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde Koronavirüs Pandemisi kurallarına göre gerçekleşen etkinliğe katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde geleneksel hale getirilen 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Ahlat ve Malazgirt’te, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı kurallarına uyularak önceki yıllara göre az sayıda katılımcının yer aldığı etkinliklerle kutlandı. Büyük komutan Sultan Alparslan ve Malazgirt Meydan Muharebesi şehitlerinin anıldığı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret ederek kutlamalara katıldı.
Malazgirt’te aziz milletimizin benliğini kuşatan yüksek ideallerin İstiklal Mücadelesi’nde de rehber olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bütün bereketiyle bizlere kucak açan Anadolu topraklarının değerinin bilincinde olan milletimiz, köklü ve zengin bir kültüre sahip ülkemizi ebediyete kadar yaşatarak, bayrağına, istiklaline, vatanına sahip çıkmaktadır” dedi.
Malazgirt Zaferi kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bölge üniversitelerinin rektörleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

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