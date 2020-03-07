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AİÇÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’20) katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 07.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteği ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’20) katıldı.Erzurum’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde yapılan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle gerçekleştirilen DAKAF’20’nin açılışına Erzurum Ak Parti Milletvekili Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteği ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’20) katıldı.
Erzurum’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde yapılan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle gerçekleştirilen DAKAF’20’nin açılışına Erzurum Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, paydaş üniversitelerin rektörleri, mülki, idari, yargı ve kamu kurumu yöneticileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olma özelliğine sahip DAKAF’20’de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve bir çok üniversitenin yanı sıra farklı sektörlerden toplamda 440 firma stant açarak kurumlarını tanıtma ve öğrencileri firmalarla bir araya getirme imkanı buldu.
Açılış sonrası protokolle birlikte standları ziyaret eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katılımcı üniversiteler ve firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Karabulut, ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Kariyer Fuarı ile bölge üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin firma temsilcileri ile bir araya gelmesinin ülkemizdeki yetişmiş insan gücünün değerlendirilmesi için çok önemli olduğunu söyledi.
Fuarın en çok ziyaret edilen standlarından AİÇÜ standında, Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Elitok ile Öğr. Gör. Bilal Han, Tasarım Bölümü’nden Öğr. Gör. Fatih Aktı öğrencileri ile birlikte ebru, naht ve filografi sanatından görsel sunum yaptı,
Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Ahmet Özmen ve öğrencileri Robotik Teknoloji çalışmaları ile ilgili eserleri sergiledi.
İki gün süren ve yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda çeşitli etkinlikler, simülasyonlar, konferanslar ve seminerler düzenlendi. Fuar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. CEO’su Murat Bayar, EVYAP Tedarik Zinciri Grup Başkanı Levent Tavukçuoğlu, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Dr. Cemil Hakan Kılıç, Fatinoğlu Holding (SANICI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatinoğlu ve LCW Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Mutlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panel ile sona erdi.

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