AİÇÜ Rektörü Karabulut, TEKNOFEST’te Türkiye ikincisi olan öğrencileri kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Robot Kuş” projesi ile TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde Türkiye ikincisi olan öğrencileri kutladı.

TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları TEKNOFEST Festivali finalinde 9 kategoride 120 proje değerlendirmeye alındı. AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1. Sınıf öğrencileri Habip Demirbaş ile Kemalettin Demirbaş, kuşları taklit ederek 8 aylık bir çalışma ile tasarladıkları, havacılık, savunma ve tarım alanlarında kullanılabilen “Robot Kuş” projesi ile rakiplerini geçerek TEKNOFEST Festivali “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Danışmanları Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aygün ve Öğr. Gör. Ahmet Özmen gözetiminde tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen “Robot Kuş” projesi ile daha önce katıldıkları TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları kapsamında Erzurum bölgesinde “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde birinci olan öğrenciler, geliştirdikleri çalışma ile bu kez daha büyük bir başarıya imza atmış oldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye ikincisi olan öğrencileri ve danışmanlarını elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

