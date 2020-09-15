YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ Rektörü Karabulut, TEKNOFEST’te Türkiye ikincisi olan öğrencileri kutladı

AİÇÜ Rektörü Karabulut, TEKNOFEST’te Türkiye ikincisi olan öğrencileri kutladı

AĞRI HABERLERİ  | 15.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Robot Kuş” projesi ile TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde Türkiye ikincisi olan öğrencileri kutladı.
TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları TEKNOFEST Festivali finalinde 9 kategoride 120 proje değerlendirmeye alındı. AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1. Sınıf öğrencileri Habip Demirbaş ile Kemalettin Demirbaş, kuşları taklit ederek 8 aylık bir çalışma ile tasarladıkları, havacılık, savunma ve tarım alanlarında kullanılabilen “Robot Kuş” projesi ile rakiplerini geçerek TEKNOFEST Festivali “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.
Danışmanları Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aygün ve Öğr. Gör. Ahmet Özmen gözetiminde tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen “Robot Kuş” projesi ile daha önce katıldıkları TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları kapsamında Erzurum bölgesinde “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde birinci olan öğrenciler, geliştirdikleri çalışma ile bu kez daha büyük bir başarıya imza atmış oldu.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye ikincisi olan öğrencileri ve danışmanlarını elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ağrı Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:42
Öğle
12:08
İkindi
15:38
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Ağrı Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesı Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.