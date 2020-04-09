YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu’tan Polis Günü kutlaması

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu’tan Polis Günü kutlaması

AĞRI HABERLERİ  | 09.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

AİÇÜ Rektörü Prof.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu’tan Polis Günü kutlaması

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şunları söyledi; ‘’Aziz milletimizin emniyet ve asayişi, huzur ve güveni, dirlik ve düzenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olan Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Gününü kutlamaktayız.
Polis teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü saldırı ve tehdidi büyük bir başarı ile bertaraf etmiş ve aziz milletimizin gönlünde çok itibarlı bir yere sahiptir.
Her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayesinde, huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlayarak, bizleri gururlandıran Emniyet Teşkilatımızın, “10 Nisan Polis Günü”nü kutluyorum.
Ülkemizde huzur, güven ortamının tesisi adına ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyor; gazi polislerimize şükranlarımı arz ediyor, halen görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum.’’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
Ankara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdiAnkara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:32
Öğle
12:14
İkindi
15:53
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

İnci Eczanesi
Merkez
Neslısahsıfa Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğubayazıtlı iş adamı Turan’ın Doğuya yatırımları devam ediyor

Doğubayazıtlı iş adamı Turan’ın Doğuya yatırımları devam ediyor

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.