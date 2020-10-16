AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, 2020-2021 YÖK Akademik Yılı Açılış törenine katıldı

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Törenine Bakanlar, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, tüm Üniversite Rektörleri, Büyükelçiler ve farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademik eğitimin Koronavirüs pandemisi döneminde zor şartlar altında olsa da yürütülmesi önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzaktan eğitim tecrübesi değerli olmasına karşın yine de örgün eğitimin yerini tutmamaktadır. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda yükseköğretimde yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni kurulan üniversitelerle birlikte gençlerimizin eğitime ulaşmasının önündeki engelleri kaldırdık. Yine 2006’dan sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800 arasına girmeyi başaranların olması doğru stratejilerle doğru adımları attığımızı göstermektedir. Anadolu’nun dört bir yanında birer gurur abidesi olarak yükselen üniversitelerimizin gelişimine daha çok önem veriyoruz. Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ‘YÖK Anadolu Projesi’ ile Anadolu’daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızla giderilmesini hedefliyoruz. Böylelikle, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

