YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, 2020-2021 YÖK Akademik Yılı Açılış törenine katıldı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, 2020-2021 YÖK Akademik Yılı Açılış törenine katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 16.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Törenine Bakanlar, YÖK Başkanımız Prof.

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Törenine Bakanlar, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, tüm Üniversite Rektörleri, Büyükelçiler ve farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.
Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademik eğitimin Koronavirüs pandemisi döneminde zor şartlar altında olsa da yürütülmesi önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzaktan eğitim tecrübesi değerli olmasına karşın yine de örgün eğitimin yerini tutmamaktadır. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda yükseköğretimde yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni kurulan üniversitelerle birlikte gençlerimizin eğitime ulaşmasının önündeki engelleri kaldırdık. Yine 2006’dan sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800 arasına girmeyi başaranların olması doğru stratejilerle doğru adımları attığımızı göstermektedir. Anadolu’nun dört bir yanında birer gurur abidesi olarak yükselen üniversitelerimizin gelişimine daha çok önem veriyoruz. Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ‘YÖK Anadolu Projesi’ ile Anadolu’daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızla giderilmesini hedefliyoruz. Böylelikle, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi
30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi

Ağrı Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
11:58
İkindi
15:03
Akşam
17:35
Yatsı
18:52

Ağrı Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Yol Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Söylemez Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Sayan’ın vatandaşlarla fotoğrafını Vali Varol çekti
Başkan Sayan’ın vatandaşlarla fotoğrafını Vali Varol çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.