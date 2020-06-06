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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, il protokolünü misafir etti

AĞRI HABERLERİ  | 06.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, il protokolünü misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, il protokolünü misafir etti.
AİÇÜ’de Senato Salonunda sosyal mesafeye riayet edilerek gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti il merkez ve ilçe yöneticileri ile beraberindekileri ağırladı.
Ziyarette Üniversitenin mevcut durumu, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde il ve ilçelerde yeni açılacak bölümler ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, heyetin ziyaretinden dolayı başta Vali Elban, Milletvekili Çelebi, Belediye Başkanı Sayan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ettiğini, birlik, beraberlik ve istişareyle iş yapılmasına önemli katkı sağlayacak bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyledi.
Ziyarette, AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Sayan ve Ak Parti Ağrı İl Başkanı Aydın, Prof. Dr. Karabulut’un özverili çalışması ile üniversitenin büyümesini ve gelişmesini ileri noktalara taşıdığını, bunun kent için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

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