YURTHABER
  4. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak”

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak”

AĞRI HABERLERİ  | 13.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ülkemizin bilim alanında geleceğe emin adımlarla yürüyüşünde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinin hayati önemde olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İBİK, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve KÜSİ Ağrı Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Şekip Yazgan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdür Vekili Abdulmelik Taşkın, Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven ile SERKA Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Ceren Avcil’i misafir etti.
KÜSİ üyeleri tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği Strateji ve Eylem Planı kapsamında 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Üniversite sanayi işbirliğinin Ağrı’ya ve bölgeye önemli bir soluk getireceğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizin hedefleri doğrultusunda, üniversite bünyesindeki Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teknoloji Transfer Ofisi ve diğer bilimsel altyapı ve potansiyeli sanayiye aktarmayı, böylelikle üniversite-sanayi işbirliği sonucunda ülkemizin ve özellikle şehrimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturulduAİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu
AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturulduAİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:21
Öğle
12:21
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:35

Ağrı Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Şükran Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

Eleşkirt TÜBİTAK’ta bölge birincisi oldu

Eleşkirt TÜBİTAK’ta bölge birincisi oldu

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

İkinci El Kapı Ve Pencere Satışıyla Ağrı’da Yeni Bir Sektör Oluşturdu

İkinci El Kapı Ve Pencere Satışıyla Ağrı’da Yeni Bir Sektör Oluşturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.