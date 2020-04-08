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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin sorularını yanıtladı

AĞRI HABERLERİ  | 08.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

ıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

ıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, internet üzerinden online gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, online görüşme programı üzerinden farklı bölümlerde okuyan öğrencilerle buluştu. Geçtiğimiz 23 Mart’ta başlayan Uzaktan Eğitimde ilk dersi internet üzerinden veren Karabulut, bu kez gazeteci Yılmaz Daş’ın hazırlayıp sunduğu “Yılmaz Daş ile Ağrı’da Gündem” programında Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ilgili eğitim-öğretimdeki gerekli tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’ın yol göstericiliğinde kısa zamanda alındığını belirten Prof. Dr. Karabulut, ilk olarak 2019-2020 Bahar dönemi eğitim-öğretim sürecinin kesintiye uğramaması için Uzaktan Eğitim ve dijital öğretimin uygulanmaya başladığını söyledi.
Pandemi süresi boyunca Uzaktan Eğitim yolu ile eğitimlerini alan öğrencilerin tamamı için derse devam zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu:
“Öğrencilerin internet erişimi ve bilgisayar temini gibi konularda yaşadıkları sorunlarını aktarmaları sonrası YÖK tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde kayıt dondurma imkânı sağlandı. Kayıt dondurulan süre ise azami süreden sayılmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak “Ara Sınav” yerine sayılacak ölçme ve değerlendirmeler, dersin özelliğine ve ilgili öğretim üye ve görevlisinin tercihine göre; sunum, tartışma, kısa sözlü, ödev, araştırma raporu, online sınav vb. yöntemlerinden bir ya da birkaçı ile yapılabilecek. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılması planlanan Yarıyıl Sonu, Bütünleme, Mazeret ve Tek Ders Sınavlarının şekli ve tarihleri ise Pandeminin seyrine göre değiştirilebilecektir. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. SARAÇ’ın sevgili öğrencilerimize yönelik açıkladığı müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları da göz önünde tutularak uygulama çalışmalarındaki eksikliklerini “ders, ödev ve dosya hazırlığı” ile telafi etmelerine imkân sağlanmıştır. Önlisans ve lisans programlarındaki stajlar daha sonra belirlenecek takvim dahilinde tamamlanacaktır. Alınan bu kararlar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olacaktır.”
Öğrencilere “Evde Kal Sağlıkla Eğitim Al” çağrısını yineleyen Prof. Dr. Karabulut, “Pandemi sürecinin, Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın özverili çabaları, vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yakın zamanda sona ereceğine olan inancımız tamdır. Bu noktada tüm öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat etmeleri, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısını bir kez daha yinelemek istiyorum. Kampüsümüzde yeniden bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyor, o güne kadar hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu.

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