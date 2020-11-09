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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’tan 10 Kasım mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 09.11.2020 19:06 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde aziz hatırasını milletçe rahmet, minnet ve şükran duygularıyla yâd ediyoruz. Bir hilal uğruna nice canların verildiği aziz vatanımızı ve değerlerimizi çiğnemek isteyenleri geldikleri gibi geri gönderen milli iradeye olan borcumuz, ebediyete kadar devam edecektir. Tüm dünyaya örnek olan İstiklal Savaşımızda azim ve kararlılıkla verilen mücadelemizle ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması noktasında üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarına, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

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