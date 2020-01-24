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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’un kayınvalidesi toprağa verildi

ERZURUM HABERLERİ  | 24.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un kayınvalidesi, Erzurum’un kanaat önderlerinden Mehmet Eşref Ağgül Hocaefendinin eşi Sabiha Ağgül (86) kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Bir süredir Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Sabiha Ağgül, dün hayatını kaybetti. Bugün, Narmanlı Camisi’nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ağgül, babasının köyü olan Erzurum’un Köprüköy İlçesindeki Kayabaşı Köyü’nde defnedildi.
Bugün, Narmanlı Camisi’nde Cuma Namazı sonrası Ağgül’ün cenaze namazını eşi Eşref Akgül Hocaefendi kıldırdı.
Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çeşitli üniversitelerin rektörleri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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