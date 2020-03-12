YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ’de “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” konulu konferans düzenlendi

AİÇÜ’de “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” konulu konferans düzenlendi

AĞRI HABERLERİ  | 12.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), İstiklal Marşımızın kabulünün 99.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferans düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezindeki Selçuklu Salonunda düzenlenen, moderatörlüğünü AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde’nin yaptığı, AİÇÜ Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Erkal ile Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek’in konuşmacı olduğu “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Ersoy” konferansına AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferansta konuşan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde, ilmi birikime sahip bir bilim yuvasında dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy’un kaynağını Kur’an-ı Kerim ve sünnetten alan şiirleri ile Safahat ve birçok kıymetli eserini bugünlere emanet bıraktığını söyledi.
Mehmet Akif Ersoy’un şairlik yönünün birçok başlık altında değerlendirilebileceğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek, “Her şairin hayatı ve şiiri arasında bire bir örtüşme bulmak mümkün değil iken Mehmet Akif’in şahsiyetini şiirinin, şiirini de şahsiyetinin aynası olarak değerlendirebiliriz. Sanatı ile hayatı bu kadar örtüşen başka bir sanatçı bulmak gerçekten zordur. Bizim en çok Akif’i anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız vardır. Kendimize örnek, gençliğimize rol model olarak alabileceğimiz şahsiyetlere ihtiyacımız bulunmaktadır. Mehmet Akif, model alabileceğimiz önemli şahsiyetlerden biridir” diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı kitabına dair bilgiler veren Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Erkal, “Birçok şairin sadece Milli Mücadeleyi anlattığı dönemlerde Mehmet Akif Ersoy, hayatın her aşamasını anlatmaktadır. Söylerken zorlandığımız pek çok konu başlığında şiirler yazmıştır. ‘Ben bu milletin mensubuyum’ dediği andan itibaren, şiirini, sanatını milletin emrine vermiştir. Safahat, baştan sona bizi kendimize getirmeye çalışan önemli bir eserdir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Ağrı Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:23
İkindi
15:41
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Ağrı Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Agrı Eczanesi
Merkez
Yeni Arı Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Derman Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı

Ağrı’da tipi hayatı felç etti

Ağrı’da tipi hayatı felç etti

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.