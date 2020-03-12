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AİÇÜ’de korona virüsü ile ilgili tedbirler artırıldı

AĞRI HABERLERİ  | 12.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Türkiye’de görülen ilk Korona Virüsü vakası sonrası önlemler artırıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Türkiye’de görülen ilk Korona Virüsü vakası sonrası önlemler artırıldı. Üniversite bünyesinde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı tesisler, ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte ediliyor.
Türkiye’de görülen ilk Korona Virüsü vakasının tespit edildiğinin açıklanmasının ardından AİÇÜ’de önlemler artırıldı. Akademisyen, idari personel ve öğrencisi ile büyük bir aileye sahip üniversite yerleşkelerindeki fakülteler, yüksekokulları, meslek yüksekokulları sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları artırıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ile ülkemizin Korona Virüsü konusunda başarılı bir sınav verdiğini belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hastalıkla ilgili tedbirler kapsamında üniversitedeki bina ve tesislerin ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte edildiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını ifade etti.

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