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AİÇÜ’de Özel Yetenek Sınavları tamamlandı

AĞRI HABERLERİ  | 04.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarında 130 kontenjan için 3300 öğrenci başvurdu.AİÇÜ 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonunda 2-4 Eylül tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi I.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarında 130 kontenjan için 3300 öğrenci başvurdu.
AİÇÜ 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonunda 2-4 Eylül tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim lisans programları için yapılan sınavlar, üniversitenin Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.
Sınavlarda öğrenciler, beş aşamadan oluşan beceri-koordinasyon parkurunda en iyi dereceyi elde edebilmek için zamana karşı yarıştı. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle kontenjanın üç katı öğrenci ile Milli sporcu, engelli, Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakınları alındığı zorlu sınav sonrası 35’i kadın toplam 130 öğrenci üniversiteli olma hakkı kazandı.
Eğitim Fakültesinde 80 kişilik kontenjanı bulunan Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 145 aday başvurdu. Eğitim Fakültesinde 31 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavda adaylar, kıyasıya yarıştı. Üç gün süren sınavlarda Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 15, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 23 aday kayıt yaptırmaya hak kazandı.
Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sınavları başarı ile tamamlayan okul yöneticileri ve hocaları ile jüri üyesi akademisyenlere teşekkür ederken, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde üniversite ailesine katılacak tüm öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.

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