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AİÇÜ’den Üniversite Öğrencilerine Dijital Destek

AĞRI HABERLERİ  | 05.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Korona virüs pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı dönem sonu sınavlarının dijital ortamda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılması kararı sonrası bilgisayar laboratuvarlarını farklı üniversitelerde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen dönem sonu sınavları için teknik imkân ve internet altyapısı yetersiz olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi şartı ile üniversitedeki bilgisayar laboratuvarları ile kütüphanelerden yararlanmaya başladı.Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek sınavlara giren tüm üniversite öğrencileri, sınav öncesi ilgili birim ile iletişime geçerek randevu aldıktan sonra üniversitedeki internetten yararlanarak sınavlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Korona virüs pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı dönem sonu sınavlarının dijital ortamda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılması kararı sonrası bilgisayar laboratuvarlarını farklı üniversitelerde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen dönem sonu sınavları için teknik imkân ve internet altyapısı yetersiz olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi şartı ile üniversitedeki bilgisayar laboratuvarları ile kütüphanelerden yararlanmaya başladı.
Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek sınavlara giren tüm üniversite öğrencileri, sınav öncesi ilgili birim ile iletişime geçerek randevu aldıktan sonra üniversitedeki internetten yararlanarak sınavlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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