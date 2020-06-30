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AİÇÜ’den uzaktan eğitimde başarı hikâyesi

AĞRI HABERLERİ  | 30.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yeni tip Korona virüs (Covid-19) Pandemisi nedeni ile geçtiğimiz 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim derslerinin, 2 bin 603 yıl sonu sınavının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi ile tamamlandığını, sınavlarda 12 bin 340 öğrenci tarafından uzaktan eğitim sisteminde 2 milyon 477 bin 400 işlemin gerçekleştirildiğini söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan Yeni tip Korona virüs sonrası geçtiğimiz 16 Mart’ta ara verilen eğitim-öğretimin 23 Mart’ta uzaktan eğitimle kaldığı yerden devam ettiği AİÇÜ’de yaklaşık 3 ay süren başarılı bir dönem sonrası, 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılan yıl sonu sınavlarına 12 bin 340 öğrenci katıldı.
Öğrenciler iki hafta süren yarıyıl sınavlarında günde ortalama 6 bin 838 giriş yaptıkları sistem üzerinden 2 milyon 477 bin 400 işlem yaparken, bu süre içerisinde 490 öğretim elemanı 3 bin 175 kez uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak ölçme-değerlendirme işlemine katıldı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Korona virüs Pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin yürütüldüğü yaklaşık 3 aylık dönemde sisteme 110 bin 162 kez giriş yapan öğretim elemanlarının derslerine yurt içi ve dışından öğrencilerin 5 milyon 6 bin 900 defa giriş yaparak sistem üzerinden ders işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu dönemde öğretim elemanlarının günde 34 kez, öğrenciler de 71 bin 527 kez uzaktan eğitim sisteminden işlemlerini yaptığını, 490 akademisyenin 2 bin 756 sanal sınıfta derslerini canlı olarak işlediğini, bu süreçte sistemden paylaşılan 20 bin 297 harici video, 344 bin 378 kaynak dosya ve binlerce aktiviteyle öğrenim sürecinin verimli bir hale getirildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’ın katılımı ile gerçekleştirilen ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ toplantısına ev sahipliği yapan ve Dijital Eğitime hazırlıklı olan üniversitelerden biri olarak Korona virüs Pandemisi ile yaygınlaştırılan uzaktan eğitimde ilk sıralarda olduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Üç aylık uzaktan eğitim sürecinde AİÇÜ ailesi olarak akademik, idari personel ve öğrencilerimizle güzel bir birliktelik örneği göstererek bu zorlu süreci başarılı bir şekilde tamamladık. Uzaktan eğitimin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkı sunan Uzaktan Eğitim Komisyonu’na ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Karabulut, bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalardan dolayı Uzaktan Eğitim Komisyonu üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

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