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AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) Diyarbakır Temsilciliği’nin yeni yönetimi basın mensuplarıyla buluştu.Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bulunan dernek binasında bir araya gelen Uluslararası Doktorlar Derneği yönetimi basın mensuplarına derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) Diyarbakır Temsilciliği’nin yeni yönetimi basın mensuplarıyla buluştu.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bulunan dernek binasında bir araya gelen Uluslararası Doktorlar Derneği yönetimi basın mensuplarına derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğin gazeteciler ile yaptığı buluşma toplantısına Diyarbakır’ın Ünlü Tatlıcısı Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta da kadayıf göndererek desteğini iletti. Toplantıya AID Diyarbakır İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Eşref Araç, AID Diyarbakır il yönetim kurulu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ferit Toprak, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Dönmezdil, Dr. Murat Koç, Dr. Nurettin Zeybek ve Eczacı Cihad Yıldırım ile basın mensupları katıldı.
Açıklama öncesi gazeteciler ile birlikte kahvaltı yapan AID Diyarbakır il temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Eşref Araç ve beraberindekiler daha sonra derneğin faaliyeti hakkında bilgi verdi. Uluslararası Doktorlar Derneği’nin 2011 yılında İstanbul’da kurulduğunu belirten AID Diyarbakır İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Eşref Araç, “Gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bizde üyelik bulunmamaktadır. Tüm Türkiye’de AID’e bağlı 8 bin gönüllü, Diyarbakır’da da 250’ye yakın sağlık çalışanı bizlere gönüllü bir şekilde destek vermektedir. Bizlerin amacı tüm dünyada sağlığa ihtiyacı olan herkese gönüllük esasına dayalı olarak ulaşmaktır. Suriye ve buna benzer yerlerde gönüllü doktorlar arkadaşlarımız görevlerini sürdürmektedirler. Herkesimin sağlığa ulaşması noktasından bu çalışmalarımız daima devam edecektir” dedi

AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

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