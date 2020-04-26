Aile Bakanı Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlara yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2'nin hazırlanarak tüm illere gönderildiğini kaydetti. Koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Ocak 2020'den bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuk, "Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık." ifadesini kullandı.

ÇALIŞANLARA TEST YAPILIYOR

Yeni Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'ne göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele, Kovid-19 testi yapılması isteniyor.

Çalışanlar, "Kovid-19 riski yoktur" ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve "Tekrar Kullanılamaz" anlamına gelen "NR" işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda.

Genel Müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteniyor.