Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle Mardin'de "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mardin'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Dicle Kalkınma Ajansına sunulan "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" kapsamında, "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın istihdamını artırmak amacıyla destek verilen projelere bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda SOGEP çerçevesinde "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kuruldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin ortağı olarak finans desteği verdiği proje kapsamında, devam eden fidan dikimleri için 60 kadın istihdam edildi. Dikim işleminin tamamlanmasıyla 200 kadın çiftçi seçilecek ve bu kadınlara gerekli eğitimler verilecek, başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak.

- Amaç kadınların kooperatifleşmesini sağlamak

Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda destek sağlanan "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" ile kırsaldaki kadınların kooperatifleşmesi sağlanarak istihdama kazandırılması planlanıyor.