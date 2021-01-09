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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ebeveynlere "Dijital Rehber"

09.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: - "Ebeveynlerin internet ortamındaki risklere karşı çocuklara yönelik önlem alabilmeleri için 'Dijital Rehber'i hayata geçirdik" - "0-6 yaş grubu çocukların dijital risklerden korunması için 12 bin 800 kişiye eğitim verdik. Eğitimleri, tüm personelimizi ve velilerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ebeveynlerin internet ortamındaki risklere karşı çocuklara yönelik önlem alabilmeleri için "Dijital Rehber"i hayata geçirdiklerini bildirdi.

Selçuk, dijital dünyada çocuklar ve ebeveynleri arasında iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için hazırlanan rehberle ilgili açıklama yaptı.

Bilgisayar, akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların internet karşısında geçirdikleri zamanın arttığına dikkati çeken Selçuk, "Ebeveynlerin öncelikle dijital dünyayı tanıması, olası risklerin farkında olması, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda farkındalığının artırılması için çalışma yürütüyoruz. Ebeveynlerin internet ortamındaki risklere karşı çocuklara yönelik önlem alabilmeleri için 'Dijital Rehber'i hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Selçuk, rehberde, "İnternet ve Yeni Medya Kavramları, Yeni Medya Araçları, Dijital Çağda Ebeveyn Olmak, Çocuk ve Dijital Medya, Çocukların ve Gençlerin İnterneti Kullanma Amaçları, Bilişim Teknolojilerinin Çocuklar İçin Fırsatları ve Riskleri, Çocukları Bilişim Teknolojilerinin Risklerinden Korumak İçin Aileler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Dijital Oyunlar İçin Kullanılan Derecelendirme Sistemleri, Sosyal Medyada Sık Kullanılan Terimler ve Önerilen Web ve İhbar Adresleri" gibi başlıkların yer aldığını aktardı.

- "Bilinçli internet kullanımı" eğitimi

"Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" konulu eğitim programı hazırladıklarını da belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitimleri, 0-6 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılması ve çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanlarımız ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelerimize veriyoruz. 2020 yılında 81 ilde 6 bin 400 veli, 6 bin 400 personel olmak üzere 12 bin 800 kişiye eğitim verdik. Eğitimleri, tüm personelimizi ve velilerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

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