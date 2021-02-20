Aile cinayetinin şüpheli sayısı 13’e yükseldi

Eskişehir’de evlerinde ölü bulunan Tokkal ailesinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 13’e yükseldi.

Eskişehir’de 4 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi’nde yeni taşındıkları evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Konuyla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısının 13’e yükseldiği öğrenildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı kurulan özel ekip olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

