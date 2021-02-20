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Aile cinayetinin şüpheli sayısı 13’e yükseldi

20.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de evlerinde ölü bulunan Tokkal ailesinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 13’e yükseldi.Eskişehir’de 4 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi’nde yeni taşındıkları evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Eskişehir’de evlerinde ölü bulunan Tokkal ailesinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 13’e yükseldi.
Eskişehir’de 4 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi’nde yeni taşındıkları evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Konuyla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısının 13’e yükseldiği öğrenildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı kurulan özel ekip olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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