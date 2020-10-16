Aile Danışma Merkezi’nde pandemi sonrası için psikodestek hizmeti

Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde korona virüs salgının Türkiye’de görüldüğü ilk tarihten bu güne kadar, 705 kişiye normal döneme adaptasyon desteğinin yanı sıra depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu psikoterapi ve diyetisyen hizmeti verildi.

Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde korona virüs salgınıyla mücadelede gündeme gelen yeni normal döneme adaptasyon konusu başta olmak üzere, uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriliyor. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan belediye hizmet binası bünyesinde yer alan Aile Danışma Merkezi’nde talep eden vatandaşlara, pandemi dönenimde online, akabinde ki günlerde ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze psikoterapi ve psikososyal destek hizmeti sunuluyor. Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde korona virüs salgının baş gösterdiği Mart ayından bugüne kadar, bin 445 seansta toplam 705 kişiye psikoterapi ve diyetisyen desteği verildi. Aile Danışmanlık Merkezi’nde başvuran kişi ve ailelere depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık, panik atak, sosyal fobi gibi kişiyi rahatsız eden, işlevselliğini bozan alanlarda bireysel psikoterapi hizmeti de sunuluyor.

