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Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un eski aşkı Miss World güzeli çıktı! Görenler şaştı kaldı

07.03.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan rolünü canlandıracak. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı da merak ediliyor. Tatlıtuğ'un bir dönem aşk yaşadığı Miss World güzelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un eski aşkı Miss World güzeli çıktı! Görenler şaştı kaldı

Son dönemlerde dijital yapımlarda yer alarak adından söz ettiren başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi Aile ile Tv ekranlarına dönüş yapıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Tatlıtuğ'un geçmiş dönemde yaşadığı aşkı ortaya çıktı.

ESKİ AŞKI MİSS WORLD GÜZELİ ÇIKTI!

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983, Adana doğumlu Türk oyuncu ve eski manken Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunun yanında özel hayatı da merak ediliyor.

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2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyuran Tatlıtuğ, bir dönem basketbol oyunculuğu yaptı.

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Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı ve oyunculuğa ilk adımını Gümüş dizisiyle attı.

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Bir dönemin en beğenilen çifti Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ'du. İkili örnek ve en yakışan çiftler arasında gösteriliyordu.

kıvanç tatlıtuğ azra akın

İkili birlikte oldukları süre boyunca ortak projelerde yer alıp birçok başarılı işe imza attı. Ancak bu aşk evlilikle sonuçlanmadı ve ikinci ayrılığın ardından tamamen bitti.

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Ancak bu aşk evlilikle sonuçlanmadı ve ikinci ayrılığın ardından tamamen bitti.

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Azra Akın Koru, Türk manken ve oyuncudur. Akın, 2002 Türkiye güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanmıştır.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile iki yıl beraberlik yaşadıktan sonra 19 Şubat 2016 tarihinde Paris'te nikah masasına oturdu. Çiftin Kurt Efe Tatlıtuğ isminde bir oğulları var.

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