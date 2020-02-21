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Aile Eğitim Uzmanı Dalaman, etkili iletişimi anlattı

MALATYA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman, “İletişimde en önemli konu etkili iletişim yöntemlerini bilmektir” dedi.Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda, “Empati ve İnsan İlişkileri” konulu bayanlara yönelik bir konferans veren Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman, en derin ve etkili iletişim şeklinin empatik iletişim olduğunu söyleyerek, bu iletişim modelinin birbirini seven, birbirinin ne hissettiğini hemen anlayan iki kişinin yaşadığı iletişim tarzı olduğunu vurguladı.Dalaman, etkili iletişim için uygun dil seçmenin, açık ve doğru mesaj vermenin, beden diline dikkat etmenin, dinlemeyi öğrenmenin ve empati kurmanın önemli olduğunu söyledi.Empatiye neden ihtiyacımız olduğuna da değinen Dalaman, “Aslında insan yaratılışı gereği merhamet, yardımseverlik, hoşgörü, diğer insanları düşünme, sevgi gibi pozitif özelliklere yatkındır.

Aile Eğitim Uzmanı Dalaman, etkili iletişimi anlattı

Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman, “İletişimde en önemli konu etkili iletişim yöntemlerini bilmektir” dedi.
Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda, “Empati ve İnsan İlişkileri” konulu bayanlara yönelik bir konferans veren Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman, en derin ve etkili iletişim şeklinin empatik iletişim olduğunu söyleyerek, bu iletişim modelinin birbirini seven, birbirinin ne hissettiğini hemen anlayan iki kişinin yaşadığı iletişim tarzı olduğunu vurguladı.
Dalaman, etkili iletişim için uygun dil seçmenin, açık ve doğru mesaj vermenin, beden diline dikkat etmenin, dinlemeyi öğrenmenin ve empati kurmanın önemli olduğunu söyledi.
Empatiye neden ihtiyacımız olduğuna da değinen Dalaman, “Aslında insan yaratılışı gereği merhamet, yardımseverlik, hoşgörü, diğer insanları düşünme, sevgi gibi pozitif özelliklere yatkındır. Bu nedenle zayıflayan veya silikleşen bu özellikleri bulup çıkarmak hayati öneme sahiptir” dedi.
Empati ile sempati arasında ki farka da değinen Dalaman, “Karşımızdaki kişinin rolüne girerek empati kurduğumuzda, o kişinin rolünde kısa bir süre kalmalı, daha sonra da bu rolden çıkarak kendi rolümüze geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız. Karşımızdaki ile özdeşim kurmak ona benzemek sempati kurmak anlamına gelir ki, empatiden farklı şeylerdir” ifadelerini kullandı.
İletişimi zorlaştıran davranışların, ön yargılı davranmak, insanları başkalarıyla kıyaslamak, konuşurken başka bir şeyle uğraşmak, emir vererek konuşmak, tehdit etmek, suçlayıcı sözler söylemek, insanların fikirlerini önemsememek, anlamadan eleştirmek, uzun nutuklar çekmek, sürekli ‘Sen dili’ ile konuşmak, öğüt vererek konuşmak olduğunu söyleyen Dalaman, “İletişimde en önemli husus etkili iletişim yöntemlerini bilmektir” dedi.
Program sonunda, Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman’a konu ile ilgili çeşitli sorular yöneltildi.

Aile Eğitim Uzmanı Dalaman, etkili iletişimi anlattı

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