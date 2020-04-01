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Aile Hekiminden, Sağlık İl Müdürlüğüne teşekkür

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 18:36 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarını düşündüğü için teşekkür etti.Tüm dünyada korona virüs ile mücadele kapsamında başta ABD, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere bir çok ülkede sağlık çalışanlarının gerekli malzeme desteği alamamasından dolayı şikayet etmesinin ardından Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz ise sosyal medya hesabından Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü’ne verilen malzeme desteğinden dolayı teşekkür etti.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarını düşündüğü için teşekkür etti.
Tüm dünyada korona virüs ile mücadele kapsamında başta ABD, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere bir çok ülkede sağlık çalışanlarının gerekli malzeme desteği alamamasından dolayı şikayet etmesinin ardından Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz ise sosyal medya hesabından Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü’ne verilen malzeme desteğinden dolayı teşekkür etti. Gürbüz, “Nevşehir Sağlık Müdürlüğü her zamanki gibi farkını gösterdi ve 1. basamağa gözü gibi baktı. Salgının ilk gününden itibaren N95 maskemizi, koruyucu tulumlarımızı gözlüklerimizi, bonelerimizi, eldivenlerimizi eksik etmediği gibi deterjanından oda spreyine, el temizleme jelinden kağıt havlusuna kadar temin etti. Bizde Müdürlüğümüzün yüzünü kara çıkarmamak için canla başla çalışıyoruz. Kadim Türk devleti var olsun” sözlerini paylaştı.

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Gulsehir
Gören Eczanesi
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