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Aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı: 2 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.

Diyarbakır’da aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. Çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Diyarbakır’da önce aile içinde fındık toplama konusu yüzünden karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda, adam tartıştığı eşini ve bacanağını bıçakla yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan saldırganın bacanağı hayatını kaybederken, saldırganın eşi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden bacanağın yakını ve birkaç kişi, saldırganın köyü olan Dicle ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi’ne giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kırklar Mahallesi’nde gerçekleşen saldırı sonucunda bu kez de, bacanağın kardeşi yaşamını yitirdi.
Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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