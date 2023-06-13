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Aile kavgasında kan aktı: 1 ölü

13.06.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de baba oğlunu av tüfeği ile vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı yaralama suçundan kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 22 yaşındaki Mustafa Akcan ile Baba Ahmet A. arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda iddiaya göre baba Ahmet A. evde bulunan ev tüfeği ile oğluna ateş etti. Kurşunların isabet etmesi ile Mustafa Akcan kapı önünde yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, baba Ahmet Akcan pompalı tüfek ile birlikte polis ekipleri teslim oldu.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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