Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Melisa Tatlıtuğ görenleri mest etti

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki 'Aslan Soykan' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşini görenler çok şaşırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Tatlıtuğ'un kız kardeşlerinden Melisa Tatlıtuğ güzelliği ve Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle herkesi şoke ediyor. Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ abisinin aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa'yı görenler; 'Bazıları doğuştan güzel', 'Bu nasıl bir gen?', '"Güzellik genetik herhalde' gibi yorumlar yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında 4 kardeşi bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirneli olduğu biliniyor.

İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, peş peşe rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tatlıtuğ'un kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasında Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu.

Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.







