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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Melisa Tatlıtuğ görenleri mest etti

03.11.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler ise çok şaşırıyor. Ünlü ismin kız kardeşi güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Melisa Tatlıtuğ görenleri mest etti

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki 'Aslan Soykan' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşini görenler çok şaşırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 7

Tatlıtuğ'un kız kardeşlerinden Melisa Tatlıtuğ güzelliği ve Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle herkesi şoke ediyor. Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ abisinin aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ melisa tek

Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa'yı görenler; 'Bazıları doğuştan güzel', 'Bu nasıl bir gen?', '"Güzellik genetik herhalde' gibi yorumlar yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında 4 kardeşi bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ MELİSA

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirneli olduğu biliniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 6

İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, peş peşe rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 5

Tatlıtuğ'un kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasında Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ 4

Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

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