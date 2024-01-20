Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya'dan final paylaşımı! 'Kısa bir sahne...'

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi final için gün sayıyor. Salı akşamlarına damga vuran dizi 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan final paylaşımı geldi. Kulisinde otururken poz veren Sarıkaya final senaryosunu paylaşıp kırık kalp emojisi koydu.

Sarıkaya'nn bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına; 'Kısa bir sahne belli ki', 'İncecik bir defter', 'Hayat bitti', 'Üzdün bizi' gibi yorumlar yapıldı.





