Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya davet tarzıyla olay oldu! Tülden elbisesiyle büyüledi

Şimdilerde başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan Sarıkaya güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.

Sarıkaya, son olarak katıldığı İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Ünlü isim, geceye tarzıyla ve güzelliğiyle damga vurdu.

Siyah tül detaylı bir elbise giyen Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi. Siyah retro bir gözlükte katan güzel oyuncu kombinini kırmızı ruju ile tamamladı.

Serenay Sarıkaya'nın davet şıklığına sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Seranay aurası diye bir şey var', 'Yine yıkılıyor', 'Bu ne güzellik' gibi yorumlar yapıldı.









