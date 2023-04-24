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Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Reklam için çok iddialı

24.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik ünlü bir marka için kamera karşısına geçti. Marka için iddialı pozları veren Geyik sütyensiz tarzıyla yine adından söz ettirdi. Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde Bozkır dizisi için üstsüz pozlar vererek gündeme gelmişti.

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Reklam için çok iddialı

Daha çocukken Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in kız kardeşi olan Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Bozkır dizisi için üstsüz sahnelerde yer alınca gündem olmuştu. Geyik şimdi de bir marka için iddialı pozlar verdi.

Ekran Alıntısı

Sütyensiz giydiği kot ceketle dikkat çeken Yüsra Geyik'i görenler "Yine çok iddialısın" yorumlarında bulundu.

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