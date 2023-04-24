Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Reklam için çok iddialı

Daha çocukken Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in kız kardeşi olan Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Bozkır dizisi için üstsüz sahnelerde yer alınca gündem olmuştu. Geyik şimdi de bir marka için iddialı pozlar verdi.

Sütyensiz giydiği kot ceketle dikkat çeken Yüsra Geyik'i görenler "Yine çok iddialısın" yorumlarında bulundu.



