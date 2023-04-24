Solmaz Çiros pijamasıyla poz verdi! "Zayıflamaya başlamışsın"

Bir zamanların çok izlenen evlilik programlarında boy gösteren gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündeme sık sık geliyordu. Kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın son paylaşımları dikkat çekti.

"Huzur" notuyla pijamalı hallerini paylaşan eski gelin adayı Solmaz Çiros bu sefer hayranlarından beğeni aldı.

Daha önce yaptığı kalça dansları ve estetikli halleriyle eleştirilen Solmaz'a bu sefer hayranları "Kilo veriyorsun", "Aferin zayıflamaya başlamışsın" yorumları yağdı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Solmaz Çiros'un menajeri Selçuk Büyükçukurlu'yu dolandırdığı ve menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

