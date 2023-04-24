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  4. Solmaz Çiros pijamasıyla poz verdi! "Zayıflamaya başlamışsın"

Solmaz Çiros pijamasıyla poz verdi! "Zayıflamaya başlamışsın"

24.04.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile tanınan Solmaz Çiros son dönemde aldığı kilolarla ve estetikli haliyle gündeme geliyordu. Eski gelin adayı Solmaz son pozlarıyla bu sefer hayranlarından beğeni topladı. Solmaz Çiros'a "Aferin zayıflıyorsun" yorumları yağdı.

Solmaz Çiros pijamasıyla poz verdi! "Zayıflamaya başlamışsın"

Bir zamanların çok izlenen evlilik programlarında boy gösteren gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündeme sık sık geliyordu. Kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın son paylaşımları dikkat çekti.

"Huzur" notuyla pijamalı hallerini paylaşan eski gelin adayı Solmaz Çiros bu sefer hayranlarından beğeni aldı.

Ekran Alıntısı

İddialı pozlar gündem oldu! "Sonunda gördük..." İddialı pozlar gündem oldu! "Sonunda gördük..."

Daha önce yaptığı kalça dansları ve estetikli halleriyle eleştirilen Solmaz'a bu sefer hayranları "Kilo veriyorsun", "Aferin zayıflamaya başlamışsın" yorumları yağdı.

YUY

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Solmaz Çiros'un menajeri Selçuk Büyükçukurlu'yu dolandırdığı ve menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

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Solmaz Çiros Seda Sayan evlilik turu

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