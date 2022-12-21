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“Aile Okulu” projesi ile Bursa’da 47 bin 350 kişiye ulaşıldı

21.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Okulu projesi doğrultusunda Bursa’da yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

“Aile Okulu” projesi ile Bursa’da 47 bin 350 kişiye ulaşıldı

Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla velilere yönelik verilen eğitimlerle Bursa’da 47 bin 350 kişiye ulaşıldı.

Eğitimler çerçevesinde bin 78 kurs açtıklarını aktaran Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Bakanlığımızın ailelerimize yönelik başlattığı proje ile Türkiye genelinde 1 milyon aileye ulaşıldı. Bursa’da da Aile Okulu projesi ile ailelerimize yönelik eğitimlerimiz yoğun bir devam ediyor. Bugüne kadar açtığımız kurslarla 47 bin 350 velimize ulaştık. Halk Eğitim Merkezlerimiz 17 ilçemizde çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Aynı zamanda bu alanda eğitim veren eğiticilerimize yönelik eğitimlerimiz de devam ediyor. Hedefimiz ilimizdeki tüm ailelerimize ulaşabilmek. Ailelerimizi eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.
8 ana başlıkta 44 saatlik eğitim

Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu” projesi ile 8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını muhtemel risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor.

Aile Okulu projesi, velilere, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta eğitimler veriliyor.

AİLELER, AİLE OKULU’NDA ÖĞRENCİ OLDU

8 ana başlık arasında yer alan ‘çatışma ve stres yönetimi’ dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması, ‘bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı’ dersinde hem anne ve babaların hem de çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şekilde nasıl çevrimiçi olabilecekleri, ‘bağımlılıkla mücadele’ dersinde zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösterilirken ‘sosyal duygusal beceri gelişimi’ dersinde ise verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. ‘Akran ilişkileri’ ile çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak hedeflenirken ‘ahlaki gelişim’ dersi ile maneviyatın pekiştirilmesine katkı sunuluyor. ‘Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler’ dersi ile daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlanıyor.

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