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Aile Sağlığı Merkezi yeni yüzüyle hizmete hazır

ANKARA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarıyla Altınova Mahallesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezini göz alıcı bir görünüme kavuşturdu.İlçede üst üste hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Pursaklar Belediyesi, yatırımlarına aralıksız devam ederek Altınova Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezini yeni yüzüne kavuşturdu.Pursaklar’ı daha yaşanabilir ve daha sağlıklı hale getirmek için sürdürdüğü çalışmalarla ilçedeki aile sağlığı merkezlerinin eksiklerini bir bir tamamlayan Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezindeki bakım, onarım ve peyzaj çalışmasını tamamladı.Sağlık kuruluşlarına yönelik hizmetlerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pandemi dönemi ile birlikte aile sağlığı merkezlerinin önemi de arttı.

Pursaklar Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarıyla Altınova Mahallesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezini göz alıcı bir görünüme kavuşturdu.
İlçede üst üste hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Pursaklar Belediyesi, yatırımlarına aralıksız devam ederek Altınova Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezini yeni yüzüne kavuşturdu.
Pursaklar’ı daha yaşanabilir ve daha sağlıklı hale getirmek için sürdürdüğü çalışmalarla ilçedeki aile sağlığı merkezlerinin eksiklerini bir bir tamamlayan Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezindeki bakım, onarım ve peyzaj çalışmasını tamamladı.
Sağlık kuruluşlarına yönelik hizmetlerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pandemi dönemi ile birlikte aile sağlığı merkezlerinin önemi de arttı. Hemşehrilerimiz hastanelere gitmek yerine evine en yakın olan sağlık merkezilerini tercih ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Bizlerde vatandaşlarımızın Aile Sağlığı Merkezlerinde huzurlu ve güvenilir bir şekilde hizmet alabilmeleri için bir yandan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yanda da çevre düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da Altınova Aile Sağlığı Merkezindeki çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak, ilçemizdeki en güzel sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Altınova Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
Başkan Ertuğrul Çetin’in yapmış olduğu hizmetlerle büyük takdir Pursaklar halkının büyük teveccühünü kazandığını belirten Altınova Mahalle Muhtarı Evren Öztürk, ‘‘Mahallemizi görsel bir zenginliğe kavuşturduğu için Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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