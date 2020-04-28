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Aile sağlığı merkezleri ilaçlanıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilçede faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerini de dezenfekte ediyor.Tepebaşı Belediyesi, yeni tip Korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilçede faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerini de dezenfekte ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, yeni tip Korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yaparken bu kapsamda resmi ve kamu binaları ile birlikte aile sağlığı merkezlerinde de çalışma yapılıyor. Son olarak Çamlıca, Sazova, Aşağı Söğütönü, Batıkent ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde bulunan aile sağlığı merkezlerinde ilaçlama yapan ekipler, söz konusu alanları hijyenik hale getirdi.
DSÖ onaylı, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaç kullanılıyor
İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların Korona virüse karşı işyerlerinde ve evlerinde dezenfektasyon işlemlerini kendilerinin de yapabileceğini belirtiyor.

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