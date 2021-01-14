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Aile Sağlık merkezlerine tıbbi atık kutusu desteği

14.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Aile Sağlık merkezlerine tıbbi atık kutusu desteği

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentteki Aile Sağlık Merkezleri’ne tıbbi atık kutusu dağıtıldığını söyledi.Kendisini ziyarete gelen Aile Hekimleri ile sohbet eden Başkan Ramazan, "Korona virüs ile mücadele kapsamında kullandığımız maskeleri bertaraf etmek ve diğer atıklara karışmasını engellemek maksadıyla Aile Sağlık Ocaklarımıza tıbbi atık kutusu dağıtımı gerçekleştirdik.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentteki Aile Sağlık Merkezleri’ne tıbbi atık kutusu dağıtıldığını söyledi.
Kendisini ziyarete gelen Aile Hekimleri ile sohbet eden Başkan Ramazan, "Korona virüs ile mücadele kapsamında kullandığımız maskeleri bertaraf etmek ve diğer atıklara karışmasını engellemek maksadıyla Aile Sağlık Ocaklarımıza tıbbi atık kutusu dağıtımı gerçekleştirdik. Toplanacak bu tıbbı atıkların uygun bir şekilde ve yetkili birimler tarafından imhası gerçekleştirilecektir. Sizlerden ricamız, hem sevdiklerinizi hem de doğayı korumak için kullandığınız maskeleri gelişi güzel değil tıbbi atık kutusuna atmanızdır” dedi.

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