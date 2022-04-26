Aile ve çocuk eğlence merkezi Max Level kapılarını ziyaretçilerine açtı

İSTANBUL (AA) - Ankara'daki Next Level AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda aile ve çocuk eğlence merkezi Max Level'in açılışına ev sahipliği yaptı.

Next Level AVM'den yapılan açıklamaya göre, JLL Türkiye tarafından yönetilen, Ankara’nın önde gelen alışveriş merkezlerinden Next Level AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışır bir açılış gerçekleştirdi.

Ziraat İşletme Yönetimi tarafından işletilen, toplam 6 bin metrekarelik alanıyla Anadolu’nun en kapsamlı yeni nesil aile ve çocuk eğlence merkezi Max Level açılışında, keyifli söyleşileri, kortejleri, sahne şovları, çizgi film karakterleri ve birbirinden eğlenceli atölye çalışmalarıyla ziyaretçilerinin keyifli zaman geçirmesini sağladı.

23 Nisan Karnavalı ile başlayan açılış programı, bando gösterileri ve sahne şovlarıyla devam etti. Alper Baytekin ve Onur Buldu’nun da söyleşileri ile renk kattığı açılış, kitap etkinlikleri, tiyatro gösterileri ve yaratıcı atölye çalışmaları ile hem çocuklara hem de ailelere bayram coşkusunu yaşattı.

"Oyundan büyük işler" sloganıyla hayata geçirilen, eğlencenin yanı sıra sanatsal aktiviteleri, yaratıcı içerikleri ve farklı temalarıyla çocukların yanı sıra ailelerin de uğrak merkezi haline gelecek olan Max Level, çocuklara farklı dünyaların kapılarını aralayacak. En yeni teknolojilerle donatılan, sanal gerçeklik teknolojisiyle aktivitelerin deneyimlenebileceği Max Level, çocuk gelişimini destekleyen bölüm ve kurgularıyla da öne çıkıyor.

Max Level, yaş gruplarına göre uygun oyun alanlarının oluşturulması ve materyallerin özenle seçilmesi, gerçekleşecek aktiviteler ve sosyal etkinliklerin uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanması, personelin özel pedagojik eğitimlerden geçirilmesi dolayısıyla da dikkati çekiyor.

