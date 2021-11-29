YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

29.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

KİLİS (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Vali Recep Soytürk ile bir araya gelerek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yanık'a Valilik ziyaretinde, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Yanık, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ı da ziyaret ederek bir süre basına kapalı görüştü. Karataş, burada Bakan Yanık'a hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılarİki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyedeKilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 1 Aralık Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
12:25
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:42
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.