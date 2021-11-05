Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a yönelik, "Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş ama bu seviyeyi Türk siyaseti de Yüce Meclis de hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden kişiye küfretmesine tepki gösterdi.

Yanık, paylaşımında, "Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce Meclis de hak etmiyor." ifadelerine yer verdi.

