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  4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık, başkentte yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık, başkentte yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti:

01.01.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah 2022, sağlık çalışanlarının yükünün daha hafiflediği, salgın sıkıntısından kurtulduğumuz bir yıl olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Emine Çavdar'ı ziyaret eden Yanık, 3 kilogram 400 gram doğan ve henüz ismi konulmayan kız bebeğin sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Yanık, 2022'nin bütün insanlığa huzur, mutluluk, barış ve sağlıklı günler getirmesini diledi, bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk doğan bebekle karşıladıklarını söyledi.

Doğumun hayata başlangıç kadar umudu da ifade ettiğini anlatan Yanık, "Bizler hayatı bir emanet olarak alan, yaşayan, o yüzden de üzerine ihtimam gösteren insanlarız. Henüz ismi yok ama böyle bir güzelliği ziyaret etmiş olmaktan dolayı heyecanlıyım. Çok hoş bir mutluluk oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Bebeğin ailenin üçüncü çocuğu olduğunu öğrenen Yanık, "Şahane, en az üç çocuk. Bu ayrıca güzel bir haber oldu." ifadelerini kullandı.

Ailenin diğer çocuklarıyla ilgili de bilgi alan Yanık, şunları kaydetti:

"Sağlık personeli ve doktorlarımız da özellikle pandemi döneminde muazzam bir özveriyle çalışıyorlar. Gönüllülük duygusuyla, şuuruyla çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 2022, sağlık çalışanlarının yükünün daha hafiflediği, salgın sıkıntısından kurtulduğumuz bir yıl olacak."

Basın mensuplarına ilgileri dolayısıyla teşekkür eden Yanık, yeni yılın hep güzel haberlerin yapıldığı ve mutluluk haberlerinin paylaşıldığı bir yıl olmasını diledi.​​​​​​​

Bebeğe altın takan Bakan Yanık, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini daha sonra ikamet ettikleri Keçiören ilçesinde ziyaret edeceklerini söyledi.

Servisteki diğer hastaları ve bebekleri de ziyaret eden Yanık, hastane personelinin yeni yılını kutladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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