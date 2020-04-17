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Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde maske üretimine başladı

ISPARTA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü kendi bünyesinde maske üretimine başladı.Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Yakup Kütük, maske üretim atölyesi kurduklarını söyledi.

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü kendi bünyesinde maske üretimine başladı.
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Yakup Kütük, maske üretim atölyesi kurduklarını söyledi. Günlük bin adet maske üretimi yapmayı planladıklarını belirten Kütük, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, il müdürlüğümüz ve kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere, müdürlüğümüz ve kuruluşlarımız binasında tek kullanımlık 3 katlı maske üretim atölyesi kurulmuştur. Bugün itibariyle usta öğretici ve personellerimizle üretime başlanmış olup, günlük bin adet maske üretimi yapılması planlanmıştır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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