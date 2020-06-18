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Aileler çocukları ile birlikte spor yaptılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’de aileler çocukları ile birlikte ’Karesi Şehitlik Parkında’ müzik eşliğinde spor yaparak, eğlendiler.Normalleşme planı çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte çocuklar aileleri ile birlikte parklara akın ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ortaklığında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Balıkesir’de aileler çocukları ile birlikte ’Karesi Şehitlik Parkında’ müzik eşliğinde spor yaparak, eğlendiler.
Normalleşme planı çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte çocuklar aileleri ile birlikte parklara akın ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ortaklığında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. “Hareket Et, Mutlu Yaşa” sloganı ile çocuklar ve gençler Karesi Şehitlik Parkında müzik eşliğinde oyunlarla doyasıya eğlendi.
Sosyal mesafe gözetilerek yapılan aktivitelerle çocuklar hem eğlendi hem enerji harcadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve Büyükşehir Belediyesi sporcuları eşliğinde çocuk ve gençler müzik eşliğinde spor yaparak sağlıklı yaşama adım attılar. Dart, Oryantring, Plastik Ok, Badminton, Ayak Tenisi, Top Sektirme ve Parkur yarışlarına katılan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Parkta Şenlik Var etkinliği ile, alanında uzman antrenörlerin yönetiminde düzenlenen spor etkinliklerine katılan gençler ve çocuklar spor yaparak sağlık kazanmaları ve sosyalleşmeleri amaçlandı. Karesi Şehitlik Parkındaki etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp çocukları yalnız bırakmadı. “Hareket Et, Mutlu Yaşa” sloganı ile gerçekleştirilen programa yoğun bir katılım yaşandı.
Açık havada spor yapmak sosyalleşmek için fırsat
Çocuklar ve gençler için zor bir sürecin geçtiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bugün çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte çeşitli etkinliklerle buluştuk. Şehitlik Parkında sürpriz eğlenceler, antrenörlerimizle spor etkinlikleri hazırladık. Çocuklarımızın evde kaldıkları uzun dönemde açık havaya duyulan özlem hissedilir derecede artış gösterdi. Bu sürecin, hemen hemen her yaştan ve kesimden insanın, beden ve zihin sağlığına büyük ölçüde zarar verdiğinin hayat konforunu düşürdüğünün farkında. Maalesef evde bilgisayarın internetin başında online derslerle geçirdikleri bu süreç çocuklarımız için zor oldu. Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda sosyolojik ve kültürel bir buluşmadır. Havalar güzelleşti ve normalleşme sürecinde daha çok çocuklarımızla ve gençlerimizle bir araya geleceğiz” dedi. Sporun ve hareketin gerekliliğine dikkat çeken Arıcıoğlu, pandemi sürecinin devam ettiğini dile getirerek gençlerden maske kullanımı ve hijyen konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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