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Ailelerin evlat nöbeti bin 183’üncü gününde kararlılıkla devam ediyor

28.11.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, Diyarbakır HDP il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, Diyarbakır HDP il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 183’üncü gününde devam ediyor. 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek’in HDP aracılığıyla PKK’ya teslim edildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, yetim büyüttüğü kızına dönmesi için teslim ol çağrısında bulundu.

Kızının kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden Çiçek, “Ben kızımı istiyorum. Kızımı kandırıp dağa kaçırdılar. Hatun eğer beni görüyorsa, oralardan kaçıp gelsin. Herhangi bir ceza uygulanmıyor. Gelsin askerlerimize teslim olsun. Çok şükür devletimiz arkamızda. Onlara hizmet etme, dön gel. Seni babasız, yetim büyüttüm. Onlar için seni büyütmedim. Allah hakkımızı size bırakmasın. İnşallah kökünüz kazılır” dedi.

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