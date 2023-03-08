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Ailesi, deprem gecesinden beri haber alınamayan 16 yaşındaki Müşerref'i arıyor

08.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremin ardından yaşadıkları binanın enkazı dahil hiçbir yerde izine rastlanamayan ama bir hastanede kaydı çıkan 16 yaşındaki Müşerref Horşit'in dayısı Derviş Fakıoğlu, "Gören bilen varsa, lütfen bize ulaşsın. Yaşadığını düşünüyoruz." çağrısında bulundu.

Evli ve 4 yaşında bir kızı olan 33 yaşındaki Derviş Fakıoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. Depremden ailesiyle sağ çıkmayı başaran Fakıoğlu, o gece hızla iki ablasının yaşadığı apartmana gitti.

Apartmanın enkazından eniştesi ve üç yeğenini yaralı olarak çıkaran, ablasının ise cansız bedenine ulaşan Fakıoğlu, bir aydır 16 yaşındaki yeğeni Müşerref'i bulmak için çabalıyor.

Eşi ile kızının misafir edildiği, kendisinin de bu nedenle Hatay'dan düzenli aralıklarla geldiği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin konukevinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Fakıoğlu, deprem gecesinin gözünün önünden gitmediğini, çok zor anlar yaşadıklarını vurguladı.

"10 KİLOMETRELİK MESAFEYE 4 SAATTE VARABİLDİK"

Depremde ardı ardına sarsıntılar yaşadıklarını, kapının önünü kapatan portmantoyu kaldırıp ağır hasarlı evlerinden son anda dışarı çıkabildiklerini aktaran Fakıoğlu, "O gece dışarı çıktığımızda her yer kıyamet alanı gibiydi, insanlar çığlıklar atıyordu. Hiçbirimiz depremin 11 ilde olduğunu, Hatay merkezde yolların bina enkazlarıyla kapandığını bilmiyordu. Merkeze indiğimde felaketi gördüm, tüm binalar yolları kapatmıştı." ifadelerini kullandı.

Fakıoğlu, deprem gecesi hızla iki ablasının yaşadığı apartmana gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Ablamların oturduğu apartmanla evimizin arasında 10 kilometre mesafe var. O gece hızla onların apartmanına gitmek istedik ama 4 saatte ancak varabildik. Binaları yan yatmıştı, yerle birdi." diye konuştu.

ÜÇ YEĞENİ VE ENİŞTESİNİ ENKAZDAN ÇIKARDI

Bir ablasının evinin birinci katta olduğunu, bina sola doğru yan yatınca onların bulunduğu katın üzerinin açıldığını ve böylelikle kurtulduklarını dile getiren Fakıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer ablamların evi 8. kattaydı, enkazın üzerine çıktık hemen. Oradan 1,5, 10 ve 12 yaşındaki üç yeğenimi, eniştemi çıkarttık. Eniştemin kaburgasında ve kolunda kırık vardı, yürüyemiyordu, ambulansa teslim ettik hemen. Ablamın ise cansız bedenini orada gördüm, o anda vefat etmişti. Binada doğal gaz sızıntısı vardı, zaman çok kısıtlıydı, o an enkazın her yerine baktık ama 16 yaşındaki yeğenimi göremedik. Kıyamet gibiydi her yer."

ADANA'DA HASTANEDE KAYDI ÇIKTI

Yaralı çıkardıkları eniştesinin Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyleyen Fakıoğlu, "Depremin 4. günü Adana'da yaşayan dayılarım, eniştem Hasan Horşit'i görmek için hastaneye gitti. Hastane personeli 'Burada Müşerref Horşit adında biri daha var, o da yakınınız mı?' diye soruyor. Bizimkiler inanamıyor, onlar hiç sormadan hastane kendi veriyor yeğenimin ismini. Fakat baktıklarında sistemde yeğenim ayaktan tedavi almış gibi gözüküyor, orada bir türlü bulunamıyor." dedi.

Enkazın başına sık sık gittiğini ama yeğeninin enkazdan da çıkmadığını aktaran Fakıoğlu, "Biz deprem gecesi bina enkazına varmadan önce de apartmandan çevredeki insanların yardımıyla çıkarılan kişiler olmuş. Müşerref'in de o an çıkartılmış olabileceğini düşünüyoruz. Hastanede de kaydı çıktı ve o günden beri başvurmadığımız kurum kalmadı." diye konuştu.

"GÖREN, BİLEN, DUYAN OLURSA LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇSİN"

Fakıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve birçok kuruluşla irtibat halinde olduklarını, hastaneler ve kimsesizler mezarlığında da yeğenini bulamadıklarını belirterek, tüm yetkililerin kendilerine yardımcı olmaya çalıştığının altını çizdi.

Müşerref'in babasının DNA örneklerini verdiğini ve bunun sonucunu beklediklerini de vurgulayan Fakıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeğenim Müşerref Horşit'ten maalesef depremin ilk gecesinden bu yana haber alamıyoruz. Bir ayı geçti, bir gören, bilen, duyan olursa lütfen bizimle iletişime geçsin, çok mutlu olacağız. Yaşadığını düşünüyoruz, inşallah onu en kısa zamanda sağ salim bulacağız. Kardeşleri de perişan durumda, annelerini zaten kaybettiler ama ablalarıyla kavuşabilmelerini diliyoruz. Eniştem de umutla bu güzel haberi bekliyor."

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