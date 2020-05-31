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Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.05.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de ailesiyle tartışan bir kişi kendini banyoya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Dinçer Sokak’ta meydana gelen olayda 36 yaşındaki Y.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Kayseri’de ailesiyle tartışan bir kişi kendini banyoya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Dinçer Sokak’ta meydana gelen olayda 36 yaşındaki Y.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. Kendini banyoya kilitleyen ve intihar girişiminde bulunan Y.A., yakınlarının kapıyı kırması sonrasında banyodan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

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